Meteoroloji açıkladı: 26 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:27

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz kıyılarında ve güney kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (5-15 cm) şeklinde bekleniyor.

Yurdun, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden, Trakya'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğusu hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı olup kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların; Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksekleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli kar olacağı bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 12°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelini yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerde yağmur, kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu