Meteoroloji açıkladı: 26 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 26.03.2024 - 09:33

Güncelleme: 26.03.2024 - 09:33

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Antalya ve Mersin il merkezleri dışında kalan bölgelerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Marmara ve Ege’de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, Marmara ile Batı Akdeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması yönüde uyarıda bulunuldu.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara ve Ege’de yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Bölge bölge hava durumu

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya ve Mersin il merkezi hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 23°C

Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 13°C

Sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARABÜK 2°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SİNOP 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar, güneybatı kesimlerinde yağmur şeklinde olmak üzere; bölgenin güneybatısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -4°C, 1°C

Aralıklı kar yağışlı

MALATYA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

VAN -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 5°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı