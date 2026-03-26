Meteoroloji açıkladı: 26 Mart 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, bölgenin doğusunun yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı