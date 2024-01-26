Meteoroloji açıkladı: 26 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 08:52

Güncelleme: 26.01.2024 - 08:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI AZALACAK!

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Kars, Kastamonu,Malatya, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur, güneydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu yakası ile zamanla il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Hatay çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Zonguldak, Bartın ve Düzce illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere kıyıları yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SİNOP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, yükseklerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bayburt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere, kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusu, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı