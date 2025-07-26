Meteoroloji açıkladı: 26 Temmuz 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR 13°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 18°C, 28°C
öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 24°C, 28°C
iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Bingöl ve Muş'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 32°C
öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu bu akşam il geneli, yarın güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 29°C
öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 19°C, 31°C
öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 29°C, 45°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 30°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 31°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 29°C, 43°C
Az bulutlu ve açık