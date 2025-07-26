Meteoroloji açıkladı: 26 Temmuz 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 21°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 30°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 13°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 18°C, 28°C

öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 24°C, 28°C

iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın kuzey ve doğu, Bingöl ve Muş'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 32°C

öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu bu akşam il geneli, yarın güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 29°C

öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 19°C, 31°C

öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 29°C, 45°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 30°C, 44°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 31°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 29°C, 43°C

Az bulutlu ve açık