Meteoroloji açıkladı: 27 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 27 Ocak Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği beklenirken hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre; Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle yurdun batı kesimlerinde güneyli, doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği, iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den 'düzeninize lanet olsun' tepkisi!
- En genç belediye başkanı AKP'ye geçti
- 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
- 'Parti konuşmalarını Fidan'a danışıyordu'
- İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaray iddiası
- ‘Denetim yetkisi Turizm Bakanlığı'nda’
- 80 yıllık oteller tehlike saçıyor!
- Bolu Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı!
- Neden 'asla' alkol kullanmıyor?
- ‘Ben ölmediğime pişmanım...'