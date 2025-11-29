Meteoroloji açıkladı: 29 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Yağışların, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in batı kesimlerinde kuvvetli, Ege'nin güney kıyıları ile Edremit Körfezi çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

8 KENT İÇİN ALARM VERİLDİ

Meteoroloji tarafından Muğla için 'turuncu', İzmir, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Manisa için 'sarı' alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu.

EGE VE AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Son tahminlere göre il il beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

ANKARA: 15, Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ÇANAKKALE: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 25, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 20, Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 14, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ: 17, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 16, Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU: 17, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK: 23, Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu

AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 23, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 20, Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 19, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 9, Parçalı ve az bulutlu

KARS: 10, Parçalı ve az bulutlu

MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 11, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 15, Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP: 17, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 16, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 16, Parçalı ve az bulutlu