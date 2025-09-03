Meteoroloji açıkladı: 3 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği aktarıldı.

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege ve Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden yurttaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 27°C

yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 30°C

öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C

öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 16°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 20°C, 28°C

aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 28°C

öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 29°C

öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 38°C

Az bulutlu ve açık