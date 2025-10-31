Cumhuriyet Gazetesi Logo
Meteoroloji açıkladı: 31 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 31 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

31.10.2025 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Meteoroloji açıkladı: 31 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 31 Ekim Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İlgili Konular: #meteoroloji #hava durumu #Rüzgar #sağanak yağış

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 29 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 29 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç) ile Afyonkarahisar'ın güneyi, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Iğdır hariç) ile İskenderun körfezi, Ordu, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: 30 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 30 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Ekim Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre;sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji açıkladı: 28 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 28 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz (Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ise; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.