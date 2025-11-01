Meteoroloji açıkladı: 1 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 21°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 7°C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU 3°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 10°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık