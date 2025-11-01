Meteoroloji açıkladı: 1 Kasım 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLI ĞI VE R ÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 21°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 7°C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İ Ç ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

G ÜNEYDO ĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 23°C

Az bulutlu ve açık