Meteoroloji açıkladı: 3 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ocak 2025 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı; gece saatlerinde yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede sabah saatlerinde de, pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir'in kuzey, Bolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, gece saatlerinde yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri hafif sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölgenin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kıyıları yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, Eskişehir'in kuzey kesimlerinin gece saatlerinde yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu batı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
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