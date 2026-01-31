Meteoroloji açıkladı: 31 Ocak 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu’da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.)yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye.

Bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 9°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 10°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 8°C

Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 12°C

Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 17°C

Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 17°C

Sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 7°C, 13°C

Sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Doğu Akdeniz ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 12°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 9°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 7°C, 12°C

Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Sivas ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 10°C

Öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 9°C

Sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 15°C

sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

SİVAS 1°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 6°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 12°C, 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -5°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS -10°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN -2°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 2°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı