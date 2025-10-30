Meteoroloji açıkladı: 30 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KONYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık