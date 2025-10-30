Meteoroloji açıkladı: 30 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE R ÜZGAR

Hava sıcaklıklarının; yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla Batı Akdeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İ Ç ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

G ÜNEYDO ĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık