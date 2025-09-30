Meteoroloji açıkladı: 30 Eylül 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege'nin güney kıyıları ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile güney kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 15°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, (Teke yarımadası dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir, Ankara ve Çankırı ile Kırıkkale'nin kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 12°C, 19°C

Sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 7°C, 21°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KARS 5°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 26°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu