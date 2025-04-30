Meteoroloji açıkladı: 30 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 Nisan Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Ege'nin güneyi, Akdeniz, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmeni bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Akdeniz, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGÂR
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Yağışların Muğla çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 5°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 10°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, (Hatay dışında) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 8°C, 19°C
Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 5°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 2°C, 16°C
Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
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