Meteoroloji açıkladı: 30 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 30.04.2025 - 07:53

Güncelleme: 30.04.2025 - 11:01

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güneyi, Akdeniz, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGÂR

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Yağışların Muğla çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 5°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 10°C, 18°C

Öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, (Hatay dışında) bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 8°C, 19°C

Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in doğusu ve Doğu Karadeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 5°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 16°C

Öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 9°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu