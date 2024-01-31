Meteoroloji açıkladı: 31 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Yayınlanma: 31.01.2024 - 08:17

Güncelleme: 31.01.2024 - 08:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Yağışların; Mersin'in doğusunda kuvvetli sağanak yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağısı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı , yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

SİVAS °C, 4°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 9°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 6°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -14°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -18°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -9°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, güneyi ile Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu