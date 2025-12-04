Meteoroloji açıkladı: 4 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Manisa, Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE R ÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney ve doğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda aksamalar vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İ Ç ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 7°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

G ÜNEYDO ĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu