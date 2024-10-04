Meteoroloji açıkladı: 4 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Ekim Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre yurt genelinde yağış beklenmezken hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde ayrım 1'in altında!
- Garipoğlu'nun mezarından kefen çıkmadı
- Hiroşima’ya atom bombası atan pilotun sözleri gündemde!
- 'Nasrallah öldürülmeden birkaç gün önce...'
- Arda Güler hayal kırıklığına uğradı!
- İşte mesleklere göre zamlı maaş oranları...
- AKP’li isim bir şehre domuz eti yedirmiş!
- 5 yıl önce ekilmişti! Hasadı başladı: Markette 350 TL
- Kalkışa hazırlanan yolcu uçağı alev aldı!
- MHP'yi işaret etti: 'Ucu Balgat'a çıktı!'