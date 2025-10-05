Meteoroloji açıkladı: 5 Ekim 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Samsun ve Rize çevreleri, Ordu'nun, Giresun'un ve Trabzon'nun iç kesimleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı

AMASYA 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 5°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

KARS 3°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 12°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 17°C, 32°C

Az bulutlu ve açık