Meteoroloji açıkladı: 5 Haziran 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu