Meteoroloji açıkladı: 5 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 05.03.2025 - 08:31

Güncelleme: 05.03.2025 - 08:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Çanakkale çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat), Doğu Akdeniz’in doğusunda ise kuzeyli yönlerden fırtına (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI

Son günlerde meydana gelen kar yağışları sebebiyle Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bu bölgelerde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde çığ riskinin yüksek olduğu değerlendirildiğinden, ilgililer ile yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları için uyarı yapıldı.

TOZ TAŞINIMI

Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE -1°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

İSTANBUL 3°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KOCAELİ 1°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -2°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 4°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -2°C, 15°C

Az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 14°C

Az bulutlu

KONYA -2°C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU -1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DÜZCE 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

SİNOP 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA -1°C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -9°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu