Meteoroloji açıkladı: 2 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 02.03.2025 - 09:19

Güncelleme: 02.03.2025 - 09:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Denizli, Afyonkarahisar, Kütahya, Giresun çevreleri ve Konya'nın batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Yağışların yağmur ve sağanak, İç kesimlerin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Sıcaklıkların, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üstünde, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara'da Trakya kesimi yağışlı, öğleden sonra Kocaeli tarafı da yağmurdan etiklenecek. sıcaklık çoğu yerde 14-15 derece. pazartesi hava daha soğuk, kapalı ve hafif yağmurlu olacak.



İç Anadolu'da hava sabah sisli, öğle güneşli, Eskişehir ve Konya 14, Sivas 4, Kayseri 10 derece. Pazartesi Sivas, Yozgat, Kayseri'de yeniden sulu kar ve kar görülecek.



Ege parçalı bulutlu, rüzgar hafif, yer yer sis de var, Manisa 17, Muğla 15, Afyonkarhisar 13, Bodrum 17 derece.

Akdeniz'de hafta sonu yağış beklenmiyor, hava parçalı bulutlu, rüzgarlar hafif. Adana 19, Hatay 17, Kahramanmaraş 16 derece.



Karadeniz'de pazar parçalı bulutlu ve iç kesimlerinde sisli geçecek. Bolu 12, Zonguldak 8, Samsun 10 derece. Pazartesi hava daha soğuk ve yağış var, yüksek kesimlere yine kar yağacak.



Doğu kesimlerde hava güneşli ancak erken saatlerde pus oluşuyor. Erzurum -1, Malatya 11, Van 0, Gaziantep 16, Diyarbakır 13 derece. Pazartesi Malatya-Erzurum arasına yeniden kar gelecek.