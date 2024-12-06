Meteoroloji açıkladı: 6 Aralık 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 06.12.2024 - 09:03

Güncelleme: 06.12.2024 - 09:03

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur, Kırşehir, Yozgat, Sinop, Amasya, Tokat, Elazığ, Şırnak, Siirt ve Şanlıurfa çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Bitlis ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Muğla çevreleri, Antalya'nın batı kıyıları ile Aydın’ın kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olması beklendiğinden; yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 17°C

Sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Burdur çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -13°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -6°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı