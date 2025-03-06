Meteoroloji açıkladı: 6 Mart 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 06.03.2025 - 08:42

Güncelleme: 06.03.2025 - 08:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor.

Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiği kaydedildi.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklıklarının, kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü oluştuğu ve bölgenin özellikle yüksek, dağlık ve dik yamaçlı yerlerinde çığ riskinin yüksek olduğu aktarıldı. Çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 3°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 1°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 0°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 7°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -11°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -11°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -1°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 7°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 4°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 22°C

Az bulutlu ve açık