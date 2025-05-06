Meteoroloji açıkladı: 6 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 06.05.2025 - 08:08

Güncelleme: 06.05.2025 - 08:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 10°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 25°C

Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 22°C

Parçalı bulutlu

BURDUR 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY 16°C, 24°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 25°C

Kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 9°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR 9°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 23°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 10°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 10°C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 10°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 12°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN 12°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı