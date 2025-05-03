Meteoroloji açıkladı: 3 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 03.05.2025 - 08:36

Güncelleme: 03.05.2025 - 08:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, (Eskişehir dışında) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısının iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Bursa ve Diyarbakır çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Samsun ile Elazığ'ın doğu, Bingöl'ün batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; batı kesimlerde kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışların, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ve Samsun ile Elazığ'ın doğu, Bingöl'ün batı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgârın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, güneyinin yer yer çok bulutlu bu akşam saatlerinde Bursa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bu akşam saatlerinde batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 7°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, iç kesimlerdeki yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 24°C

Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerdeki yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

BURDUR 8°C, 20°C

Öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor

HATAY 11°C, 25°C

Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir dışında) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 18°C

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 16°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 7°C, 15°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu akşam saatlerinde Elazığ'ın doğu, Bingöl'ün batı kesimlerinde beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır çevrelerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu