Meteoroloji açıkladı: 7 Ağustos 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bilecik ve Çanakkale hariç) Marmara, Ege'nin iç kesimlerinin kuzey ve güneydoğusu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğusu ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu akşam ve gece saatlerinde beklenen yağışların İstanbul ve Balıkesir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Çanakkale dışında bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 21°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 23°C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 22°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 24°C, 40°C

yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

MUĞLA 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Toroslar Mevkii ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 20°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu, (Samsun hariç) kıyı kesimleri ile Artvin ve Gümüşhane çevrelerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 21°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 18°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 16°C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 23°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 19°C, 31°C

Parçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 40°C

Az bulutlu ve açık