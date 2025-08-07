Meteoroloji açıkladı: 7 Ağustos 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bilecik ve Çanakkale hariç) Marmara, Ege'nin iç kesimlerinin kuzey ve güneydoğusu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğusu ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bu akşam ve gece saatlerinde beklenen yağışların İstanbul ve Balıkesir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi, Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Çanakkale dışında bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 21°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 23°C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 22°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Öğle saatlerinden sonra Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 24°C, 40°C
yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 25°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
MUĞLA 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar Mevkii ve İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 25°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 24°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu, (Samsun hariç) kıyı kesimleri ile Artvin ve Gümüşhane çevrelerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 21°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 24°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 16°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 23°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 19°C, 31°C
Parçalı, kuzey ve doğusu yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 40°C
Az bulutlu ve açık