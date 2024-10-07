Meteoroloji açıkladı: 7 Ekim 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 7 Ekim Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son rapora göre Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Manisa, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Batı Karadeniz ile Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu. Bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Az bulutlu
KARS °C, 22°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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