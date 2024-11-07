Meteoroloji açıkladı: 7 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Kasım 2024 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İl il hava durumu
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR -1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI -3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 15°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık
VAN -1°C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan flaş 'ortak alfabe' açıklaması
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Özel’den, Dervişoğlu’na ‘otobüs' yanıtı
- Donald Trump'tan zafer konuşması!
- 'Bu bizim hayalimizdi'
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- Belediyelerden hastane adımı