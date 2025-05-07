Meteoroloji açıkladı: 7 Mayıs 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 07.05.2025 - 07:59

Güncelleme: 07.05.2025 - 08:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman harici), Batı Karadeniz, Orta Karadeniz (Ordu haric), Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Orta Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Ege’de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Yağışların; Marmara’nın güneyi ile Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Sakarya, Kocaeli ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu’nun doğusu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Ordu haric) ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu