Meteoroloji açıkladı: 7 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Şırnak ve Hakkâri dışında) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Rize, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarı ise; genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Toroslar kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 6°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri (Amasya hariç) ile Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 8°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 16°C

Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS 0°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 6°C, 17°C

Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 4°C, 14°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Adıyaman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 20°C

öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 7°C, 19°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu