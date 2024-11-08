Meteoroloji açıkladı: 8 Kasım 2024 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Kasım 2024 Cuma gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ancak hafta sonu ülke genelinde sis, pus hadisesi bekleniyor. Özellikle yola çıkacakların dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinde yağış beklenmiyor.
Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İl il hava durumu
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
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