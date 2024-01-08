Meteoroloji açıkladı: 8 Ocak 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 8 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde yarından itibaren düşeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, Ardahan, Erzurum, Ağrı, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı tahmin bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Kıyı Ege, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Amasya, Çorum ve Tokat çevreleri, Balıkesir’in batı kıyı ilçeleri ve Antalya’nın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde, yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat), yarın (Salı) gece saatlerinden itibaren İstanbul çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (50-70) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve yarın (Salı) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir çevreleri ile Konya’nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
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