Meteoroloji açıkladı: 8 Şubat 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 08.02.2025 - 08:35

Güncelleme: 08.02.2025 - 08:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve doğusu, (Kilis hariç) Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenen yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Adıyaman ve Mardin ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Adıyaman ve Mardin çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yükseklerde tipi ve çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 7°C

Çok bulutlu

EDİRNE -2°C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAKARYA 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR -5°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -3°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS -4°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DÜZCE 1°C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, bu akşam hafif kar yağışlı

ZONGULDAK 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 5°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ARTVİN 1°C, 4°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 3°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, güneybatı ve doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Elazığ ve Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, -2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

KARS -9°C, -3°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

MALATYA -4°C, 2°C

Çok bulutlu, güney çevreleri yer yer kuvvetli olmak üzere, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

VAN -6°C, 2°C

Çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kilis dışında bölgenin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu

MARDİN 0°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu