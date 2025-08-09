Meteoroloji açıkladı: 9 Ağustos 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Isparta ve Burdur, Eskişehir, Ankara, Ordu, Artvin, Tunceli, Erzincan, Bingöl, Gaziantep ve Adıyaman çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 21°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya çevreleri ile Muğla'nın iç, Manisa'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 24°C, 40°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 25°C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 23°C, 40°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 46°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 30°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 26°C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 20°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 18°C, 36°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 34°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 22°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Ordu ve Artvin çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 25°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 24°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 29°C

öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 14°C, 29°C

öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 23°C, 38°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

VAN 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 27°C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 27°C, 41°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 29°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 26°C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu