Meteoroloji açıkladı: 9 Nisan 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 09:22

Güncelleme: 09.04.2025 - 09:27

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeybatı ve güneydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derece azalarak mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden orta kuvvette, yurdun doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI (İç Anadolu)

Yapılan son değerlendirmelere göre; İç Anadolu'nun doğusunda, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların; Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Perşembe (10.04.2025) günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar (5-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI (Doğu Karadeniz)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden sonra Ordu ile geneli ile Tokat'ın kuzey ve doğusu, öğleden sonra Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzeyi ve Artvin'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Kıyı şeridinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (5-20 yer yer 20 cm üzeri) şeklinde beklenen yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kar yağışı beklen yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

TOZ TAŞINIMI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile , İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

İl il hava durumu:

MARMARA BÖLGESİ

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 5°C, 10°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay'ın iç kesimleri dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde rüzgar bekleniyor.

ADANA 10°C, 21°C

Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 22°C

Kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA 4°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 5°C

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK 3°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 5°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ile Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ARTVİN 8°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 5°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM 3°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS 3°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MALATYA 7°C, 21°C

öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 5°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ADIYAMAN 12°C, 22°C

Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı