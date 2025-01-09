Meteoroloji açıkladı: 9 Ocak 2025 hava durumu raporu... Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Ocak Perşembe gününe ilişkin hava durumunu yayımladı. Rapora göre; yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve İzmir ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve İzmir ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in batı, Aydın’ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise, genellikle güneyli, yurdun güneydoğusunda kuzeydoğu ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.
İl il hava durumu:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, batısının çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli ile Çanakkale'nin güney çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 13°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri sağanak yağışlı
EDİRNE 11°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, İzmir ile Aydın ve Balıkesir’in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 11°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -13°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA -2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -6°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 13°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT 1°C, 12°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 16°C
Az bulutlu
En Çok Okunan Haberler
-
- İran'ın yeni başkenti açıklandı
- Devlet Bahçeli gitti, Sinan Ateş geldi
- Trump'tan Erdoğan açıklaması
- Roketsan mühendisinin ölümünde yeni ayrıntı
- Kolejde 'cinsel istismar'' iddiası: Öğretmen tutuklandı!
- 'Siyasi yasak' davasında yeni gelişme
- 'Evladımdan sır istemişler vermemiş'
- Selim İleri hayatını kaybetti!
- Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye'ye baskı' çağrısı
- Şimşek’in talimatıyla o ödemeler sonlandırıldı