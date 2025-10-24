Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurt genelinde hafta sonu yağışlı hava etkili olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonu beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yarın kıyı Ege, Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yerel sağanakların devam edeceğini belirten Macit, yağışların özellikle Bursa, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sabah saatlerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Batı Karadeniz'de kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi.

Macit, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığını, gelecek hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Pazar günü yağışların doğuya doğru hareket edeceğini aktaran Abdullah Macit, "Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında yağışların devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Yeni haftayla birlikte yağışların yurdu terk edeceğini ancak kısa süre sonra yeni bir yağışlı havanın etkisine girileceğini belirten Macit, pazartesi günü Marmara ve Ege'de başlayacak yağışların salı ve çarşamba günü yurt geneline yayılmasının beklendiğini söyledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

İstanbul'da akşam saatlerinde kuvvetli yağışın başlayacağını ve gece saatlerine kadar devam edeceğini kaydeden Macit, "Yarın normal sağanak yağış bekliyoruz. Bir de pazartesi günü sağanak yağışımız var. Hava sıcaklığı 23 ila 24 derece civarında olacak" dedi.

Macit, Ankara'da yarın orta kuvvette sağanak beklendiğini, pazar günü yağışın sona ermesinin öngörüldüğünü, hava sıcaklığının ise pazartesi günü 23 dereceye kadar çıkacağını bildirdi.

Abdullah Macit, İzmir'de kuvvetli yağış beklenmediğini, yerel olarak yağışların devam edeceğini ve yeni haftada hava sıcaklığının 24 ila 26 derece civarında seyredeceğini kaydetti.