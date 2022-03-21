Meteoroloji açıkladı: İstanbul'a önce fırtına sonra kar geliyor

21 Mart 2022 Pazartesi, 22:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) resmi sitesinde güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Yayımlanan rapora İstanbul'da bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili olacak. Sabah 06.00 itibariyle de kent genelinde yeniden karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar geçişleri bekleniyor.

YENİDEN ETKİSİNİ GÖSTERECEK

İstanbul'da bir süredir etkisini gösteren kar yağışı bugünkü güneşli havanın ardından yarın kısa süreliğine de olsa yeniden etkisini gösterecek. Kent genelinde kuvvetli rüzgarın ardından sabah saatlerinde başlaması beklenen karla karışık yağmur ve hafif geçişli kar yağışının yine sabahın erken saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'da sonrasında ise hafif yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının ise bu hafta da mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji bazı bölgelerde çığ beklendiği belirterek vatandaşları şu şekilde uyardı:

Doğu Anadolu Bölgesi geneli ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlı yerlerde çığ riski bulunmaktadır. Özellikle Tunceli, Bingöl, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde vatandaşlarımızın ve yetkililerin çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.

EGE VE AKDENİZ'DE ZİRAİ DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesinde Ege ve Akdeniz Bölgeleriyle ilgili olarak şu bilgilere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembeyi Cumaya bağlayan gece saatlerinden itibaren önümüzdeki 4-5 gün süresince, zirai faaliyetlerin devam ettiği Ege Bölgesi'nin batısı ve Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer hafif don riski bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın kendi bölgeleri ilgili tahmin ve raporları dikkatle takip ederek tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

MARMARA DENİZİ'NDE FIRTINA UYARISI

Marmara Deniz’inde rüzgarın yarın (21.03.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün (Pazartesi) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

MARMARA BÖLGESİ İLE İZMİR VE MANİSA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın; Marmara Bölge geneli ile İzmir ve Manisa çevrelerinde 22.03.2022 Salı sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 23.03.2022 Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.