Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı boyunca Marmara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Marmara Bölgesi'nde sağanak beklendiğini, hafta başından itibaren de bölge genelinde parçalı bulutlu bir haftanın hakim olacağını bildirdi.

DHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 15:49
Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı boyunca Marmara'da hava nasıl olacak?
Abone Ol google-news

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamaya göre; yarın Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

8 Nisan Pazartesi günü, bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde de rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor. İkinci ve üçüncü günü de bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.


meteoroloji haberleri meteoroloji genel müdürlüğü haberleri Marmara haberleri

İlgili Haberler

Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'çığ' uyarısı yaptı!

Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'çığ' uyarısı yaptı!
Meteoroloji açıkladı: 4 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 4 Nisan 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları

Resmi Gazete'de yayımlandı: Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2024 Pazar Yay burcu yorumu
Sabah programları yine gündemde... Dadı Meryem 'çocuk katili' çıktı: Hapisten çıktıktan sonra 'cinsiyet' değiştirmiş

Sabah programları yine gündemde... Dadı Meryem 'çocuk katili' çıktı: Hapisten çıktıktan sonra 'cinsiyet' değiştirmiş
Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2024 Pazar İkizler burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2024 Pazar İkizler burcu yorumu
CHP'den Hatay kararına tepki: 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'

CHP'den Hatay kararına tepki: 'Bizim nezdimizde hükümsüzdür'
Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Ahmet Davutoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi: 'Radikal bir değişim kararı aldık'

Ahmet Davutoğlu seçim sonuçlarını değerlendirdi: 'Radikal bir değişim kararı aldık'
Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 7 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu