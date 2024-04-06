Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı boyunca Marmara'da hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 06.04.2024 - 15:49

Güncelleme: 06.04.2024 - 15:49

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamaya göre; yarın Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

8 Nisan Pazartesi günü, bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Trakya, İstanbul ve Yalova çevrelerinde de rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor. İkinci ve üçüncü günü de bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.