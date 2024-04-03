Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'çığ' uyarısı yaptı!

Meteoroloji tarafından Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için çığ uyarısında bulunuldu.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 12:31
Meteoroloji Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'çığ' uyarısı yaptı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarında yüksek sıcaklıkların devam etmesi nedeniyle çığ, kar erimeleri ve heyelan riski bulunuyor.

Yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapıldı.


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