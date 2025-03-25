Meteoroloji açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 25.03.2025 - 10:30

Güncelleme: 25.03.2025 - 10:30

Ramazan Bayramı'na az bir süre kala, kendi tatil planlarını yaparken havadan ayrılmaya başladı. 30 Mart Pazar gününden itibaren 1 Nisan Salı günü sona erecek bayram boyunca, Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinde bekleneceği tahmin ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu tahminleri...

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HAVA NASIL OLACAK?

Arefe Günü:

Arefe günü, özellikle batıdaki sağlıklı yağışların etkili olması bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde sağanak yağışlar görülür. İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Akdeniz'in kullandıkları ise hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. İstanbul'da 17, Ankara'da 21, İzmir'de 21, Antalya'da 19 ve Diyarbakır'da ise 28 derece sıcaklıkta sıcaklıklar sağlanıyor.

Bayramın 1. Günü:

Bayramın 1. günü, ülke çapındaki yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. İstanbul'da sağanak yağışlar sıcaklıklar ve sıcaklıklar düşecek. İzmir, Ankara ve Antalya'da da sağanak yağışların etkili olduğu tahmin ediliyor.

Bayramın 2. Günü:

Bayramın 2. günü, ülke genelinde hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. Ege ve Doğu Anadolu bölgelerindeki yağışlar yağışlar halinde, diğer birimler ise bulutlu bir hava hakim olacak.

Bayramın 3. Günü:

Bayramın son günü, hava sıcaklıkları yükselmeye devam edecek. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bazı hava koşulları ara ara yağışlar görülse de, genel olarak güneşli bir hava etkili olacak.