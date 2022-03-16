Meteoroloji açıkladı: Soğuk hava dalga uyarısı yaptı
Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölgenin 3 gün sürecek yeni bir yağışlı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği belirtildi.
Meteoroloji, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli için uyarıda bulundu. Açıklamada yağışla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ile 8 derece altında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, “Afyonkarahisar’da yağışların Perşembe (yarın) başlayacağı ve 21 Mart Pazartesi gününe kadar kar şeklinde olması ve sıcaklıkların ise mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Uşak’ta da yağışların yine aynı gün aralığında kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Devam eden günlerde ise genellikle parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Denizli’de ise Perşembe günü yağmur, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor” ifadelerine yer verildi.
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