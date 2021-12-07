Meteoroloji açıkladı: Yarın kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den yapılan son dakika tahminlere ve uyarılara göre kar yurda giriş yapıyor.
Yapılan açıklamada ayrıca 35 kente turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli fırtına nedeniyle 35 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş dışında), İç Anadolu (Sivas dışında) ile Batı Karadeniz`in (Sinop dışında) yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bir bölümünde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı olacağını açıkladı. Buna göre; Erzincan, Gümüşhane, Bingöl, Bayburt, Erzurum, Hakkari, Muş, Bitlis, Ardahan Van, Ağrı, Kars’ta kar yağışı bekleniyor.
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