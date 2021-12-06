Meteoroloji'den Antalya için turuncu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’da yarın beklenen kuvvetli sağanak yağmura ve fırtınaya karşı yurttaşları ‘turuncu’ kodda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı uyarıda şu ifadelere yer verildi:
“Bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kilogram/metrekare), Antalya merkez ve kıyı ilçeleri şiddetli (75-100 kilogram/metrekare), yer yer aşırı (100 kilogram/metrekare üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor."
FIRTINA SAATTE 90 KİLOMETREYE ULAŞACAK
Fırtına uyarısında ise "Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 kilometre/saat) şeklinde, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (75-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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