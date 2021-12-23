Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu kar yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek. İç bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 0
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4
İzmir: Az bulutlu 10
Adana: Parçalı ve az bulutlu 12
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 13
Samsun: Çok bulutlu, hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri yer yer kar yağışlı 4
Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 5
Erzurum: Çok bulutlu -7
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu 5
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