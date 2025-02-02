Meteoroloji, AKOM ve Valilik peş peşe uyardı! Tarih verildi: İstanbul'a kar hangi gün gelecek?

Yayınlanma: 02.02.2025 - 12:45

Güncelleme: 02.02.2025 - 12:45

İstanbul'da son günlerde etkili olan ılıman bahar havası yerini soğuk ve karla karışık yağmura bırakıyor. Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamalarda, önümüzdeki günlerde kenti etkisi altına alacak kar yağışı ve soğuk hava ile ilgili uyarılar yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 Şubat Salı gününden itibaren İstanbul'daki hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

TARİH VERİLDİ

Meteoroloji verilerine göre, 5 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 6 ila 12 derece arasında azalacak ve İstanbul'un genelinde mevsim normallerinin altına inecek.

İstanbul'da salı gününden itibaren en düşük sıcaklık 2 derece, en yüksek sıcaklık ise 5 derece civarında olacak.

Soğuk hava, kuzey yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgarlarla birlikte etkisini 1 hafta boyunca sürdürecek.

PEŞ PEŞE UYARI

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği'nin açıklamalarında, şehirde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği belirtildi. Bu süreçte kar yağışının yer yer yoğunlaşabileceği ve buzlanma ile don olaylarının yaşanabileceği ifade edildi. Vatandaşlar, bu olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı AKOM da, kentteki hava durumu hakkında uyarılarda bulundu. AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde Çarşamba günü 1-3 santimetre, Perşembe günü ise 10-20 santimetre arasında kar yağışı bekleniyor.

Ayrıca, sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmede bugün sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapılmıştı.