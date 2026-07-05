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Meteoroloji'den 10 il için 'sarı kodlu' sağanak uyarısı

Meteoroloji'den 10 il için 'sarı kodlu' sağanak uyarısı

5.07.2026 15:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Meteoroloji'den 10 il için 'sarı kodlu' sağanak uyarısı

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji'nin değerlendirmeleri doğrultusunda 10 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yaparak yurttaşlardan ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.
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İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yurttaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.

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