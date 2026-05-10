Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı: Sağanak yağışlar yurt genelinde etkili olacak

MGM'nin değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yurdun diğer yerlerinde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak. Ancak bu sıcaklık artışı, bahar yağmurlarını da beraberinde getiriyor.

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

10 Mayıs Pazar günü haritasına bakıldığında, özellikle Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimlerini kapsayan geniş bir alanda "Kuvvetli Yağış" uyarısı dikkat çekiyor.

Pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise daha çok parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim.

HAFTA İÇİ YAĞIŞLAR YURDU SARACAK

Pazartesi ve Salı: Yağışlı sistem haftanın ilk günlerinde yurdun doğu ve kuzey kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Batı ve güney bölgelerimiz ise haftaya daha güneşli bir başlangıç yapacak.

Çarşamba ve Perşembe: Yağışlı hava dalgası Çarşamba gününden itibaren etki alanını tekrar genişletiyor. Perşembe günü Ege kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun uç kesimleri hariç yurdun neredeyse tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Cuma: 15 Mayıs Cuma günü, haftanın en yağışlı günü olarak öne çıkıyor. Tüm Türkiye yeşil renge bürünürken, yurdun dört bir yanında yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Cumartesi: Hafta sonuna girilirken batı bölgelerde hava açmaya başlıyor, ancak İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış geçişleri devam edecek.

BÜYÜKŞEHİRLERDE PAZAR GÜNÜ BEKLENEN SICAKLIKLAR

İstanbul: 14°C - 22°C (Parçalı bulutlu / Yer yer yağışlı)

Ankara: 10°C - 21°C (Gök gürültülü sağanak yağışlı)

İzmir: 16°C - 27°C (Parçalı ve az bulutlu)

Antalya: 16°C - 24°C (Parçalı bulutlu)

Yetkililer, özellikle gök gürültülü sağanak yağış beklenen bölgelerde yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıyor.