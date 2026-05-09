Meteoroloji açıkladı: 9 Mayıs 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güney, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Düzce, Bolu ve Karabük çevreleri ile Ankara ve Eskişehir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 16°C, 23°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 23°C

Öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 15°C, 25°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 22°C

Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 27°C

Sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 27°C

Sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 26°C

Öğle saatlerinde iç kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 12°C, 23°C

Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 23°C

Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 12°C, 23°C

Öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 13°C, 23°C

Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 10°C, 23°C

Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 15°C, 24°C

Öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 7°C, 21°C

Öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Erzurum çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

KARS 0°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu